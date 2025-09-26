Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра

Синоптики объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов страны на 28 сентября в связи с усилением ветра.

Как сообщили Report в национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер местами ускорится до 13,9–20,7 м/с.

Усиление ветра прогнозируется, в частности, в Нахчыване, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шемкире, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлагане, Имишли, Шабране, Гахе, Загатале, Балакяне, Шеки, Шамахе, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Гёранбое скорость северо-западного ветра усилится до 20.8-28.4 м/сек.