Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в ноябре в Азербайджане

Необычно мягкая погода, наблюдающаяся в Азербайджане в ноябре, обусловлена движением теплых воздушных масс с юга и преобладанием юго-восточных ветров.

Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове за прошедший период ноября превышает климатическую норму на 3,9 градуса.

"В течение 22 дней в этом месяце температура воздуха превышала норму. Высокий температурный режим в ноябре фиксировался и ранее. В частности, в 2023 году температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 25 градусов, а в регионах - 29 градусов. Ожидается, что наблюдаемые на территории страны мягкие погодные условия продлятся до конца недели", - сказала Мамедова.

Научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Рафик Исмаилов связал теплую погоду с климатическими изменениями.

"Сейчас теплая погода наблюдается во всех районах Азербайджана. В регионах температура воздуха повысилась на 7-8 градусов, а в Нахчыване - до 12 градусов. Это связано с климатическими изменениями", - отметил Исмаилов.

Он добавил, что на изменение погоды в Азербайджане больше всего влияют воздушные массы, поступающие с севера и юга: "В настоящее время в стране наблюдается теплая погода из-за воздушных масс, поступающих с юга. Если воздушные массы проникнут на территорию страны с севера температура воздуха понизится".