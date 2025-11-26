Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в ноябре в Азербайджане

    Экология
    • 26 ноября, 2025
    • 12:53
    Необычно мягкая погода, наблюдающаяся в Азербайджане в ноябре, обусловлена движением теплых воздушных масс с юга и преобладанием юго-восточных ветров.

    Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове за прошедший период ноября превышает климатическую норму на 3,9 градуса.

    "В течение 22 дней в этом месяце температура воздуха превышала норму. Высокий температурный режим в ноябре фиксировался и ранее. В частности, в 2023 году температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 25 градусов, а в регионах - 29 градусов. Ожидается, что наблюдаемые на территории страны мягкие погодные условия продлятся до конца недели", - сказала Мамедова.

    Научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Рафик Исмаилов связал теплую погоду с климатическими изменениями.

    "Сейчас теплая погода наблюдается во всех районах Азербайджана. В регионах температура воздуха повысилась на 7-8 градусов, а в Нахчыване - до 12 градусов. Это связано с климатическими изменениями", - отметил Исмаилов.

    Он добавил, что на изменение погоды в Азербайджане больше всего влияют воздушные массы, поступающие с севера и юга: "В настоящее время в стране наблюдается теплая погода из-за воздушных масс, поступающих с юга. Если воздушные массы проникнут на территорию страны с севера температура воздуха понизится".

    Azərbaycanda noyabrda havaların mülayim keçməsinin səbəbi açıqlanıb

    Лента новостей