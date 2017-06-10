Сильный град нанес большой урон сельскому хозяйству в западном регионе ВИДЕО

Газах. 10 июня. REPORT.AZ/ Сильный град нанес большой урон сельскому хозяйству в западном регионе.

Как передает западное бюро Report, в городе Газах и прилегающих селах – Ханлыглар, Чайлы, Ухмазли и Даш Салахлы выпал сильный град. Град, нанесший урон сельскому хозяйству и фруктовым деревья, после перешел в ливневый дождь.

Сильный град нанес урон частному хозяйству, фруктовым деревьям, садоводству и посевам в селах Эйналлы и Кочасгар Астафинского района.

В настоящий момент рассчитывается нанесенный обоим селам урон.