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    Сильный град нанес большой урон сельскому хозяйству в западном регионе ВИДЕО

    В настоящий момент рассчитывается нанесенный обоим селам урон

    Газах. 10 июня. REPORT.AZ/ Сильный град нанес большой урон сельскому хозяйству в западном регионе.

    Как передает западное бюро Report, в городе Газах и прилегающих селах – Ханлыглар, Чайлы, Ухмазли и Даш Салахлы выпал сильный град. Град, нанесший урон сельскому хозяйству и фруктовым деревья, после перешел в ливневый дождь.

    Сильный град нанес урон частному хозяйству, фруктовым деревьям, садоводству и посевам в селах Эйналлы и Кочасгар Астафинского района.

    В настоящий момент рассчитывается нанесенный обоим селам урон.

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