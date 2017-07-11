 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сгорело 3 га территории Государственного природного заповедника Гызылагадж

    Продолжаются меры по тушению пожара

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в районе 14 часов на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж произошел пожар, из-за ветра пожар за короткое время охватил 3 га территории.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

    Для тушения пожара, начавшегося по неизвестным причинам, на место незамедлительно были привлечены сотрудники местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

    В настоящее время продолжаются серьезные и оперативные мероприятия, направленные на предотвращение пожара.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi