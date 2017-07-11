Сгорело 3 га территории Государственного природного заповедника Гызылагадж

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в районе 14 часов на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж произошел пожар, из-за ветра пожар за короткое время охватил 3 га территории.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Для тушения пожара, начавшегося по неизвестным причинам, на место незамедлительно были привлечены сотрудники местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются серьезные и оперативные мероприятия, направленные на предотвращение пожара.