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Сегодня после полудня в Баку и на Абшероне усилится ветер

Сегодня после полудня в Баку и на Абшероне усилится ветер По данным на 12:00 3 ноября, как и прогнозировалось ранее, северо-западный ветер начал усиливаться в западных районах.
Экология
3 ноября 2024 г. 12:54
Сегодня после полудня в Баку и на Абшероне усилится ветер

В Азербайджане, начиная с западных районов, наблюдается усиление северо-западного ветра.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации на 12:00, в соответствии с желтым предупреждением скорость ветра в Геранбое составила 19 м/с, в Барде, Нафталане, Агдаме - 18 м/с, в Исмаиллы, Гобустане, Тертере, Мингечевире - 16 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове усиление северо-западного ветра ожидается во второй половине дня.

Погода на территории страны постепенно стабилизируется с утра 4 ноября, однако в ночь на 5-е число ожидается повторное усиление ветра.

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Версия на азербайджанском языке Günün ikinci yarısından sonra Bakıda və Abşeronda külək güclənəcək

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