Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ

Выброс армянами отходов в реку Охчучай привел к экокатастрофе

Выброс армянами отходов в реку Охчучай привел к экокатастрофе

Имеются многочисленные факты участия иностранных компаний, особенно западных, в экологическом терроре, осуществляемом Арменией против Азербайджана. В том числе, загрязняется протекающая по территории Зангиланского района река Охчучай и уничтожается флора и фауна бассейна реки. Деятельность горнодобывающих компаний Армении создала в Охчучае катастрофическую ситуацию, в этом процессе активное участие принимала немецкая компания CRONIMET Holding GmbH. Река настолько загрязнена, что содержание тяжелых металлов здесь превысило все допустимые нормы. Естественно, у этого процесса очень много негативных последствий. До состояния катастрофы реку Охчучай привели выбросы отходов медно-молибденового завода и медно-рудоочистительного комбината, действующих на территории Армении. А это говорит о том, что используемые на этих предприятиях технологии не соответствуют никаким нормам.

Руководитель Национального центра экологического прогнозирования, эксперт Тельман Зейналов в заявлении Report отметил, что те, кто разграбил природные ресурсы и природу Азербайджана, должны ответить перед судом:

"Ни для кого не секрет, что компания из Германии, страны, которое якобы борется за демократию, наладила рабочий контакт с оккупантами земель другого государства".

Тяжелые металлы повсюду на наших территориях, в наших лесах

Эксперт подчеркнул, что тяжелые металлы и другие химические вещества, выбрасываемые армянами в Охчучай, уже попали в грунтовые и подземные воды:

"Они тридцать лет эксплуатировали наши земли, поэтому за это время наши территории, леса были запичканы тяжелыми металлами. Армяне должны возместить весь нанесенный ущерб. Естественно, Охчучай как река способна самоочищаться. Но нужно дать возможность этому процессу очистки состояться. Поскольку река загрязняется регулярно, непрерывно, самоочищение невозможно. Представьте себе, насколько они засорили реки, грунтовые воды, почву и слои, которые эксплуатировали около 30 лет. Кто будет всё это очищать? Если эти работы по очистке будут возложены на природу, на это потребуются тысячи лет. Поэтому все виновные в загрязнении наших земель должны быть привлечены к ответственности".

В Охчучае содержание тяжелых металлов и других химических веществ в воде превышает норму в 10 раз

Еще некоторое время назад Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело мониторинг в Охчучае, и выяснилось, что содержание тяжелых металлов в реке превышает норму. Известно, что сильное загрязнение реки представляет серьезную угрозу для местного населения, биоресурсов и экосистем Араза, Куры и Каспийского моря.

Для информации отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов 2 июля на совместной пресс-конференции в Баку со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым заявил, что в результате мониторинга в реке Охчучай было выявлено превышение содержания тяжелых металлов и других химических веществ в 10 раз. Если принять во внимание, что Охчучай впадает в реку Араз, то экологическая катастрофа этой реки создает проблемы не только для Азербайджана, но и для Ирана.