Самед Агырбаш: Климатический кризис является серьезным вызовом для всех

Турция ведет переговоры с Азербайджаном по вопросам, связанным с подготовкой к проведению климатической конференции COP31.

Как сообщает Report, об этом заявил лидер высокого уровня ООН по климату на COP31 Самед Агырбаш на встрече в офисе Молодежной организации Движения неприсоединения в Баку.

По его словам, климатическая повестка имеет ключевое значение для будущих поколений.

"Наша задача на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - объединить все заинтересованные стороны вокруг климатической повестки. Климатический кризис является серьезным вызовом для всех нас. Мы ожидаем участия более 100 стран и предполагаем, что конференция сможет собрать свыше 100 тыс. человек со всего мира", - отметил он.

Агырбаш подчеркнул, что совместные инициативы таких стран, как Турция и Азербайджан, а также представителей исламского мира и международных организаций могут способствовать достижению ощутимых результатов.

По его словам, на COP31 Турция намерена внести вклад в решение климатических проблем, действуя совместно с государственным и частным секторами.

"Мы стремимся объединить усилия ради создания лучшего мира и будущего, прежде всего для наших детей и молодежи", - подчеркнул Агырбаш.