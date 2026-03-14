    14 марта, 2026
    • 16:04
    Самед Агырбаш: Климатический кризис является серьезным вызовом для всех

    Турция ведет переговоры с Азербайджаном по вопросам, связанным с подготовкой к проведению климатической конференции COP31.

    Как сообщает Report, об этом заявил лидер высокого уровня ООН по климату на COP31 Самед Агырбаш на встрече в офисе Молодежной организации Движения неприсоединения в Баку.

    По его словам, климатическая повестка имеет ключевое значение для будущих поколений.

    "Наша задача на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - объединить все заинтересованные стороны вокруг климатической повестки. Климатический кризис является серьезным вызовом для всех нас. Мы ожидаем участия более 100 стран и предполагаем, что конференция сможет собрать свыше 100 тыс. человек со всего мира", - отметил он.

    Агырбаш подчеркнул, что совместные инициативы таких стран, как Турция и Азербайджан, а также представителей исламского мира и международных организаций могут способствовать достижению ощутимых результатов.

    По его словам, на COP31 Турция намерена внести вклад в решение климатических проблем, действуя совместно с государственным и частным секторами.

    "Мы стремимся объединить усилия ради создания лучшего мира и будущего, прежде всего для наших детей и молодежи", - подчеркнул Агырбаш.

    Самед Агырбаш Лидер высокого уровня ООН по климату Движение неприсоединения Климатическая повестка
    Samed Ağırbaş: Dünya iqlim böhranı dövründə ciddi çağırışlarla üzləşib
    Samed Agirbas: World faces serious challenges amid climate crisis
