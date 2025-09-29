Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действия

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 11:22
    Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действия

    Климатические обещания, данные на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, должны воплотиться в конкретные действия.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил в видеообращении на "Неделе климатических действий" в Баку.

    По его словам, мировой опыт прошлого года, когда на COP29 было достигнуто соглашение о новой глобальной политике, показал, что возможно добиться прогресса, если правительства, бизнес и гражданское общество действуют совместно и решительно.

    "Приоритетом должно стать превращение национальных климатических планов в реализуемые на практике проекты, способные привлечь как государственное, так и частное финансирование. Для этого необходима согласованность политики и бизнес-стратегий, что создаст предсказуемую среду и обеспечит масштабирование климатических решений", - сказал он.

    Он отметил, что успех зависит от двух ключевых факторов: формирования проектных портфелей, которые будут соответствовать национальным приоритетам и интересам бизнеса, а также развития партнерств, объединяющих государственные и частные инвестиции с инновациями и технологиями.

    "Мы должны укреплять доверие и сотрудничество. Правительства обязаны создавать прозрачные и предсказуемые условия, снижающие риски для инвесторов, а бизнес должен не только вкладывать капитал, но и предоставлять технологии и опыт для ускорения решений", - подчеркнул исполнительный секретарь.

    По его словам, "Неделя климатических действий" в Баку посвящена именно этому. "Мир переходит от обещаний к проектам и к действиям. Речь идет о том, чтобы показать, что климатические меры – это не издержки, а путь к более сильным экономикам, устойчивым обществам и более безопасному миру", - говорится в обращении.

