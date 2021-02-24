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С завтрашнего утра снег постепенно прекратится

С завтрашнего утра снег постепенно прекратится Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится южным ветром.
Экология
24 февраля 2021 г. 13:57
С завтрашнего утра снег постепенно прекратится

25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, который утром постепенно прекратится, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится южным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9, утром 4 градуса мороза, днем до 0 градусов.

Атмосферное давление выше нормы - 779 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%. Утром и ночью на дорогах - гололедица.

25 февраля в районах Азербайджана временами ожидается снег, который утром постепенно начнет прекращаться, днем в основном без осадков. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем 0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 февраля на Абшеронском полуострове, несмотря на дискомфорт вследствие холодной погоды, слабое колебание метеорологических факторов и насыщенный кислородом воздух положительно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

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