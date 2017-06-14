С завтрашнего дня в Азербайджане начинается пляжный сезон

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Распоряжением исполнительной власти города Баку с завтрашнего дня – 15 июня открывается пляжный сезон.

Об этом Report сообщили в ИВ.

В структуре отметили, что очистку территорий и другие вопросы, связанные с открытием пляжного сезона, исполнительная власть каждого района берет на себя: "Территория каждого пляжа должна быть очищена до начала сезона".

Отметим, что по результатам мониторингов, проведенных с 16 мая совместно Центром гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения и управления мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов, Шиховский пляж на территории Сабаильского района Абшеронского полуострова и пляж Сахиль в Гарадагском районе были признаны непригодными для купания. Решение №83, принятое в 2010 году по названным пляжам, остается в силе.