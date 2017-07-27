С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане повысится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 55-65%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 28-29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха ожидается в пределах 34-39 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Западный ветер днем в отдельных местах временами будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что с 28 июля до конца месяца на территории страны будет жарко. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов тепла, в Нахчыване и в некоторых местах Центрального арана максимальная температура составит 42 градуса, в горных районах 27-32 градуса тепла. Западный ветер с дневных часов 29 июля по 31 июля местами будет усиливаться.