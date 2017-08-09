С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-5 градусов, пройдут дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова есть вероятность кратковременных дождей. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 25-28, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 26-28, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 762 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем - 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 28-29, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что после продолжавшейся несколько дней жаркой погоды 10-11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов.

Согласно медико-метеорологическому предупреждению, 10-11 августа на Абшеронском полуострове понижение температуры воздуха на 3-5 градусов на фоне преобладания временами усиливающегося северо-западного ветра является благоприятным фактором.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако утром и днем в некоторых местах прогнозируются грозы, дожди, а на Большом Кавказе местами интенсивные. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 17-22, днем 27-32 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что после продолжавшейся несколько дней жаркой погоды с утра 10-го до полудня 11 августа в некоторых районах страны прогнозируются грозы, дожди, а на Большом Кавказе местами интенсивные. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов. Ожидается повышение уровня воды в некоторых горных реках Большого Кавказа.