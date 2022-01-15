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С завтрашнего дня похолодает, ожидается снег и гололед

С завтрашнего дня похолодает, ожидается снег и гололед В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 января и до вечера 17 января ожидаются осадки, местами интенсивные, в некоторых местах переходящие в мокрый снег, на возвышенностях - в снег.
Экология
15 января 2022 г. 14:25
С завтрашнего дня похолодает, ожидается снег и гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 января и до вечера 17 января ожидаются осадки, местами интенсивные, в некоторых местах переходящие в мокрый снег, на возвышенностях - в снег.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, переменная ветреная погода будет продолжаться до 20 января.

Порывистый северо-западный ветер сменится юго-западным. Максимальная скорость ветра местами достигнет 23-28 м/с.

Температура воздуха в первой половине дня 17 января составит 1-3° тепла, к вечеру - 0-1° мороза.

В районах Азербайджана с вечера 16 по вечер 17 января в основном в южных и восточных районах ожидаются осадки, мокрый снег, снег, местами интенсивные.

В ближайшие дни временами усиливающийся северо-западный ветер сменится юго-западным. Максимальная скорость ветра достигнет 23-28 м/с. Ветреные погодные условия сохранятся до 20 января.

В связи с морозными погодными условиями ночью и утром в горных и предгорных районах возможен гололед.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 16
Версия на азербайджанском языке Sabahdan hava dəyişəcək, qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

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