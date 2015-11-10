С завтрашнего дня погода на территории Азербайджана стабилизируется

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в департаменте, 11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, в течение дня ожидается переменная облачность. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-11, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, днем в основном без осадков. Местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-19, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-13 ноября значительные колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове, частая смена временами усиливающегося северного и южного ветров будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.