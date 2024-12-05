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Центральный ботанический сад открыт для посетителей

Центральный ботанический сад открыт для посетителей Центральный ботанический сад в Баку открыт для посетителей с сегодняшнего дня.
Экология
5 декабря 2024 г. 15:30
Центральный ботанический сад открыт для посетителей

Центральный ботанический сад в Баку открыт для посетителей с сегодняшнего дня.

Как передает Report, об этом сообщили представителям медиа, которые сегодня ознакомились с созданными здесь после благоустройства условиями.

Цена за вход в Центральный ботанический сад составляет два маната. Вход для детей до 6 лет бесплатный.

Напомним, что 28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального ботанического сада в Баку после работ по благоустройству, реконструкции, строительству и расширению.

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Версия на английском языке ФотоCentral Botanical Garden in Baku opens its doors for visitors
Версия на азербайджанском языке ФотоMərkəzi Nəbatət Bağı bu gündən əhali üçün açıqdır

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