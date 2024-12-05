Центральный ботанический сад открыт для посетителей

Центральный ботанический сад в Баку открыт для посетителей с сегодняшнего дня.

Центральный ботанический сад в Баку открыт для посетителей с сегодняшнего дня.

Как передает Report, об этом сообщили представителям медиа, которые сегодня ознакомились с созданными здесь после благоустройства условиями.

Цена за вход в Центральный ботанический сад составляет два маната. Вход для детей до 6 лет бесплатный.

Напомним, что 28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального ботанического сада в Баку после работ по благоустройству, реконструкции, строительству и расширению.