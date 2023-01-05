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С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег

С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег Вслед за наблюдаемыми в Баку и на Абшеронском полуострове в течение нескольких дней умеренными, теплыми погодными условиями с 8 января ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, снег.
Экология
5 января 2023 г. 12:57
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег

Вслед за наблюдаемыми в Баку и на Абшеронском полуострове в течение нескольких дней умеренными, теплыми погодными условиями с 8 января ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, снег.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что с вечера 7 января до полудня 8 января в некоторых частях полуострова временами будет усиливаться северо-восточный ветер: "Температура воздуха понизится на 10-12 градусов по сравнению с предыдущими днями и 10 января ночью составит до 2 градусов мороза, днем - около 0 градусов. Начиная с северных и западных районов Азербайджана с вечера 7 января до 12 января погодные условия на территории страны изменятся, ожидаются переменные осадки, в некоторых местах мокрый снег и снег, местами интенсивный".

Г.Мамедова отметила, что ожидается порывистый северный ветер: "Температура воздуха понизится на 10-12 градусов по сравнению с предыдущими днями, ночью составит 0-5 градусов мороза, днем – до 4 градусов тепла, в горных районах ночью – 10-15, днем – 5-8 градусов мороза. В связи с ожидающимися снежными и морозными погодными условиями есть вероятность гололеда на дорогах".

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Версия на английском языке Weather to change drastically on January 8, snow, frost expected - WARNING
Версия на азербайджанском языке Yanvarın 8-dən hava kəskin dəyişəcək, Bakıya qar yağacaq, şaxta olacaq - XƏBƏRDARLIQ

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