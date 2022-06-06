С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон

С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон.

С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон.

Как сообщает Report, Исполнительная власть города Баку дала соответствующим структурам поручения по очистке пляжных территорий.

Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга (УККЭМ) Министерства экологии и природных ресурсов с 16 мая начали мониторинг пляжных территорий Каспийского моря. Результаты мониторинга планируется представить общественности в ближайшие дни.