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С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон

С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон.
Экология
6 июня 2022 г. 11:27
С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон

С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон.

Как сообщает Report, Исполнительная власть города Баку дала соответствующим структурам поручения по очистке пляжных территорий.

Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга (УККЭМ) Министерства экологии и природных ресурсов с 16 мая начали мониторинг пляжных территорий Каспийского моря. Результаты мониторинга планируется представить общественности в ближайшие дни.

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Версия на английском языке Beach season starts in Azerbaijan on June 15
Версия на азербайджанском языке İyunun 15-dən çimərlik mövsümü başlayır

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