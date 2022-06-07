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Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку

Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку В Государственной службе экологической безопасности рассмотрена жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30.
Экология
7 июня 2022 г. 16:21
Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку

В Государственной службе экологической безопасности рассмотрена жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30.

Как сообщил Report представитель службы Вагиф Джавадов, муниципалитет Насиминского района обратился в Госагентство экологической экспертизы в связи с вырубкой дерева, находящегося в аварийном состоянии.

Он отметил, что Агентство дало разрешение на вырубку одного дерева с условием, чтобы вместо вырубленного было посажено новое дерево: "За несоблюдение требований экспертного заключения Агентства руководство муниципалитета Насиминского района в качестве должностного лица оштрафовано на 5 000 манатов".

Отметим, что сегодня в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев по адресу город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30 и создании незаконной парковки. По поручению главы государства Ильхама Алиева началось соответствующее разбирательство. В ходе расследований выяснилось, что незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzində ağacların kəsilməsinə görə vəzifəli şəxs cərimələnib

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