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Repsol признала крупный масштаб разлива нефти в Перу

Repsol признала крупный масштаб разлива нефти в Перу Более 10 тыс баррелей нефти попало в Тихий океан к северу от Лимы.
Экология
29 января 2022 г. 08:37
Repsol признала крупный масштаб разлива нефти в Перу

Более 10 тыс баррелей нефти попало в Тихий океан к северу от Лимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу испанская компания Repsol, которая ранее передавала о разливе около 6 тыс. баррелей нефти.

"На основании имеющейся технической информации мы готовы сообщить, что объем разлившейся нефти составляет 10 396 баррелей, из которых 35% уже были собраны путем работ по очистке воды и пляжей", - говорится в сообщении компании.

Министр охраны окружающей среды Перу Рубен Рамирес в свою очередь сообщил, что в океан попало 11,9 тыс баррелей нефти. "Была затронута водная и земная поверхность площадью 11 637 га", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook.

Отметим, что разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у перерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

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Версия на английском языке Repsol acknowledges massive oil spill in Peru
Версия на азербайджанском языке İspaniya şirkəti böyük həcmdə neftin okeana dağıldığını etiraf edib

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