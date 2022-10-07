Рашад Аллахвердиев: Завезенные в Азербайджан зубры отобраны с учетом климатических особенностей

"Завезенные в Азербайджан зубры специально отобраны с учетом климатических особенностей и генетики завезенных ранее зубров".

"Завезенные в Азербайджан зубры специально отобраны с учетом климатических особенностей и генетики завезенных ранее зубров".

Об этом западному бюро Report сказал заместитель руководителя Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев.

По его словам, планируется привезти в Азербайджан еще 9 зубров из различных европейских зоопарков: "Зубров сначала привезут на территорию Шахдагского национального парка, где они пробудут некоторое время, а затем их выпустят в природу", - сказал Аллахвердиев.