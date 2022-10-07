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Рашад Аллахвердиев: Завезенные в Азербайджан зубры отобраны с учетом климатических особенностей

Рашад Аллахвердиев: Завезенные в Азербайджан зубры отобраны с учетом климатических особенностей "Завезенные в Азербайджан зубры специально отобраны с учетом климатических особенностей и генетики завезенных ранее зубров".
Экология
7 октября 2022 г. 17:50
Рашад Аллахвердиев: Завезенные в Азербайджан зубры отобраны с учетом климатических особенностей

"Завезенные в Азербайджан зубры специально отобраны с учетом климатических особенностей и генетики завезенных ранее зубров".

Об этом западному бюро Report сказал заместитель руководителя Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев.

По его словам, планируется привезти в Азербайджан еще 9 зубров из различных европейских зоопарков: "Зубров сначала привезут на территорию Шахдагского национального парка, где они пробудут некоторое время, а затем их выпустят в природу", - сказал Аллахвердиев.

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Версия на английском языке Rashad Allahverdiyev: Bison imported to Azerbaijan were selected with respect to climatic features
Версия на азербайджанском языке Rəşad Allahverdiyev: "Azərbaycana gətirilən zubrlar yerli mühitə uyğun olaraq xüsusi seçilir"

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