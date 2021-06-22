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Пылевой туман продержится до конца недели

Пылевой туман продержится до конца недели Аномальная жара, временами застойная духота, преобладание юго-восточного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове приводят к тому, что пылевой туман, проникший на территорию страны трансграничными путями, сохраняется долгое время.
Экология
22 июня 2021 г. 13:09
Пылевой туман продержится до конца недели

Аномальная жара, временами застойная духота, преобладание юго-восточного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове приводят к тому, что пылевой туман, проникший на территорию страны трансграничными путями, сохраняется долгое время.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в зависимости от метеорологических условий прогнозируется, что пылевой туман будет наблюдаться до конца недели.

По данным автоматических станций, в Баку концентрация дисперсный состав пыли превышает норму в 1,7 раза, оксидов азота – в 3,3 раза.

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Версия на азербайджанском языке Havada toz dumanı həftə sonuna qədər davam edəcək

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