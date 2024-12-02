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Путин: Россия не должна допустить обмеления Каспия

Путин: Россия не должна допустить обмеления Каспия Каспийское море не должно повторить судьбу Аральского, которое уже почти высохло.
Экология
2 декабря 2024 г. 21:57
Путин: Россия не должна допустить обмеления Каспия

Каспийское море не должно повторить судьбу Аральского, которое уже почти высохло.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

"Мы ни в коем случае не должны допустить того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, остались только одни лужи... Не знаю, можем ли мы, даже объединив усилия, что-то сделать, потому что природа - это такая мощная система. Но, тем не менее, все, что от нас зависит мы сделать должны", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что обсуждал проблему обмеления Каспия с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе своих визитов в эти страны и договорился с азербайджанским лидером о совместной работе в этом направлении.

По словам Путина, он уже дал поручение российскому правительству подготовить соответствующую программу действий.

Напомним, что в рамках COP29 в Баку была принята Декларация об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспия.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiya Xəzərin dayazlaşmasına yol verməməlidir

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