Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия

В целях оценки экологического состояния Каспийского моря, изучения его биологических ресурсов, гидрологического состояния и выявления негативных воздействий на окружающую среду на азербайджанском участке Каспийского моря проводятся регулярные экспедиции н

В целях оценки экологического состояния Каспийского моря, изучения его биологических ресурсов, гидрологического состояния и выявления негативных воздействий на окружающую среду на азербайджанском участке Каспийского моря проводятся регулярные экспедиции на научно-исследовательском судне "Алиф Гаджиев".

Об этом Report сообщил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

По его словам, экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной нефтяной компании, Бакинского международного морского торгового порта и ученых, четыре раза в год проводит мониторинг Каспийского моря посредством научно-исследовательского судна.

Н.Махмудов подчеркнул, что в ходе мониторинга берутся пробы воды, грунта, зоопланктона, бентоса и воздуха по различным координатам, изучается состояние загрязнения атмосферного воздуха над морем, проводятся гидрометеорологические измерения, изучается биоразнообразие моря.

Он также отметил, что по результатам проведенных мониторингов в последнее время наблюдается снижение уровня загрязнения моря в результате использования современных технологий и оборудования.