О нас

Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия

Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия В целях оценки экологического состояния Каспийского моря, изучения его биологических ресурсов, гидрологического состояния и выявления негативных воздействий на окружающую среду на азербайджанском участке Каспийского моря проводятся регулярные экспедиции н
Экология
21 сентября 2022 г. 12:08
Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия

В целях оценки экологического состояния Каспийского моря, изучения его биологических ресурсов, гидрологического состояния и выявления негативных воздействий на окружающую среду на азербайджанском участке Каспийского моря проводятся регулярные экспедиции на научно-исследовательском судне "Алиф Гаджиев".

Об этом Report сообщил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

По его словам, экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной нефтяной компании, Бакинского международного морского торгового порта и ученых, четыре раза в год проводит мониторинг Каспийского моря посредством научно-исследовательского судна.

Н.Махмудов подчеркнул, что в ходе мониторинга берутся пробы воды, грунта, зоопланктона, бентоса и воздуха по различным координатам, изучается состояние загрязнения атмосферного воздуха над морем, проводятся гидрометеорологические измерения, изучается биоразнообразие моря.

Он также отметил, что по результатам проведенных мониторингов в последнее время наблюдается снижение уровня загрязнения моря в результате использования современных технологий и оборудования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xəzərin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsilə bağlı ekspedisiyalar keçirilir

Самое читаемое

Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi