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Захватническая политика Армении наносит ущерб окружающей среде Азербайджана

Захватническая политика Армении наносит ущерб окружающей среде Азербайджана Оккупационная политика Армении препятствует выполнению Азербайджаном международных обязательств в области охраны окружающей среды.
Экология
30 июля 2020 г. 15:08
Захватническая политика Армении наносит ущерб окружающей среде Азербайджана

Оккупационная политика Армении препятствует выполнению Азербайджаном международных обязательств в области охраны окружающей среды. 

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом международного сотрудничества Министерства Экологии и Природных Ресурсов  Эмин Гарабаглы

Он отметил, что технический прогресс и стремительное развитие мировой экономики являются источниками глобальных экологических вызовов.

"В настоящее время перед человечеством наиболее остро стоят проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой питьевой воды, истощением биоразнообразия, загрязнением почв и мирового океана.

Решение современных экологических проблем возможно только при условии тесного взаимодействия и сотрудничества на различных уровнях. Азербайджан является стороной основных многосторонних экологических соглашений (Конвенций) в области охраны окружающей среды и выполняет взятые на себя обязательства. Однако, при выполнении международных договоренностей в области охраны окружающей среды решающую роль играет региональное сотрудничество, а также тесное взаимодействие по трансграничным вопросам, так как природа не признает государственные границы. 

Проводимая Арменией захватническая политика наносит прямой ущерб окружающей среде Азербайджана, биологическому разнообразию страны и в целом экологической ситуации в регионе.
Общеизвестно, что в результате оккупации Арменией наших земель нещадно эксплуатируются природные ресурсы, уничтожаются леса, загрязняются трансграничные реки, наносится непоправимый ущерб флоре и фауне региона",-сказал он.

По словам  Эмина Гарабаглы, водоемы, находящиеся на оккупированных территориях, также являются источником потенциальной экологической катастрофы.

"Из-за отсутствия технического обслуживания Сарсангского водохранилища, которое находится на оккупированной территории более 400 000 человек, живущих в низменных районах находятся в постоянной опасности. Любое стихийное бедствие может привести к обрушению плотины, которое приведет к гуманитарной и экологической катастрофе.

В зимнее время вода сбрасывается из водохранилища без учета сезонных потребностей района, в результате чего затопляются населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и линии связи. Прямо противоположная ситуация складывается в жаркое время - выделяется намного меньше воды в сравнении с годовой нормой, что создает острую нехватку воды и проблемы с орошением.  
Факт оккупации Арменией территорий Азербайджана создает трудности при выполнении обязательств нашей страны в рамках международных конвенций. Азербайджан является стороной Хельсинкской конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, так называемой «водной конвенции».

Основной миссией данной конвенции является охрана и использование трансграничных водотоков и международных озер. Эффективное решение этих задач может быть обеспечено только путем тесного сотрудничества. Неприсоединение Армении к данной Конвенции и ее захватническая политика делает невозможным решение проблем трансграничных вод в рамках международных норм".

Стоит отметить важность и результаты активной работы по доведению фактов разрушительной деятельности агрессора на оккупированных территориях Азербайджана. 

"В 2016 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию № 2085 о преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана. Ассамблея рассматривает беспрепятственный доступ к питьевой воде, который не может быть ограничен наличием границ, в качестве основного права, источника жизни, имеющего стратегическое значение для каждого государства. Данная Резолюция требует немедленного вывода армянских вооруженных сил из региона и проведения исследований на местах независимыми инженерами и гидрологами.

Одной из серьезнейших угроз окружающей среде региона и здоровью населения также является деятельность Мецаморской атомной электростанции, которая функционирует в Армении с 1976 года по устаревшим технологиям. Нужно отметить, что после землетрясения в Армении в 1988 году Мецаморская АЭС была закрыта, но к сожалению, в 1995 году АЭС возобновила работу, несмотря на призывы и жесткую критику международного сообщества. 

В настоящее время Мецаморская АЭС, наращивая мощность функционирует без соблюдения соответствующих норм безопасности. В конце 2009 года правительством Армении было принято решение о строительстве нового блока АЭС. Следует отметить, что Армения также не обеспечивает должный доступ международных организаций к информации о технической безопасности и деятельности АЭС. Отсутствие данных, связанных с управлением и утилизацией отходов АЭС остается серьезной угрозой ядерной безопасности в регионе, особенно в контексте оккупации азербайджанских территорий. Высока вероятность того, что отходы АЭС захоронены именно на оккупированных территориях и этот процесс продолжается. 

Азербайджан и Армения также являются сторонами Конвенции Европейской экономической комиссией ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте – Конвенция Эспоо. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов. В соответствии с Конвенцией, процедура оценки должна производиться на ранних стадиях планирования.

 Учитывая полное отсутствие информации о планируемых Арменией проектах, представляющих потенциальную угрозу Азербайджану и региону в целом, 5 мая 2011 года Азербайджанская сторона инициировала рассмотрение дела связанного с деятельностью Мецаморской АЭС в рамках Конвенции Эспоо. После продолжительных разбирательств Исполнительный комитет Конвенции Эспоо вынес заключение о невыполнении армянской стороной положений Конвенции.

Азербайджан также занимает активную позицию в вопросе борьбы с изменением климата и его последствиями. Согласно специальному документу о вкладах стран для уменьшения выбросов парниковых газов, представленному нашей страной в Секретариат Конвенции ООН об Изменении Климата, к 2030 году Азербайджан планирует сократить выбросы углекислого газа на 35%. В данном документе также отражен факт оккупации азербайджанских территорий Арменией, как основной барьер для достижения целей поставленных Азербайджаном в рамках Конвенции.  

Азербайджан решительно призывает международные организации принять соответствующие меры по отношению к стране оккупанту для немедленного прекращения разрушительной деятельности на оккупированных территориях".  

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