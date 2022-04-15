Проведены мониторинги на нефтегазовых месторождениях Каспия

Экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Бакинского международного морского торгового порта, провела мониторинг Каспийского моря на научно-исследовательск

Экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Бакинского международного морского торгового порта, провела мониторинг Каспийского моря на научно-исследовательском судне, носящем имя Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева с целью определения воздействия на Каспийское море и окружающую среду, оценки текущей экологической ситуации.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель экспедиционной группы, начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Назим Махмудов.

Он отметил, что экспедиционная группа провела комплексные исследования и мониторинги в азербайджанском секторе Каспийского моря на нефтегазовых месторождениях "Бахар", "8 марта", "Алят-дениз", "Булла-дениз", "Умид", "Шахдениз", "Абшерон", "Чираг", "Центральный Азери", "Гюнешли", "Нефтяные Камни", "Палчыг Пильпиляси", "Чилов", “Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря", НГДУ "28 мая", JOKAP: "В ходе мониторинга были взяты 292 пробы воды, грунта, зоопланктона, бентоса и воздуха по 80 различным координатам, изучено состояние загрязнения атмосферного воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения, изучено биоразнообразие. Также были проведены фоновые наблюдения Каспийского моря как на севере, так и на юге".