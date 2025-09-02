Состоялась церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025 - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Баку, в отеле SEA BREEZE Resort, состоялась церемония закрытия Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата - LCOY Azerbaijan 2025.

    Как сообщает Report, двухдневное мероприятие, начавшееся 1 сентября, было посвящено обсуждению вопросов изменения климата, устойчивого развития и участия молодежи в глобальной климатической повестке.

    На церемонии закрытия выступили представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, руководитель эколого-социального центра "Экосфера" и член оргкомитета COP29 Фируза Султанзаде, также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, а также начальник Государственной службы по надзору за использованием и охраной водных ресурсов Рафиг Асланов.

    В рамках программы были организованы панельные дискуссии, заслушаны доклады на различные темы.

    В завершение была обсуждена и принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по климату (NYS).

    Конференция организована в партнерстве с Бакинским государственным университетом и отелем SEA BREEZE Resort при информационной поддержке CBC – Caspian International Broadcasting Company. Главным организатором LCOY Azerbaijan 2025 выступает эколого-социальный центр "Экосфера".

