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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных местах будет туман, изморось, ближе к вечеру ожидается дождь. Скорость северо-западного ветра днем временами усилится. 

    Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла.

    Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В районах Азербайджана 2 февраля временами ожидаются переменные осадки, которые могут перейти в ливень. В горных территориях есть вероятность снега. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. 

    Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 3-6 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическом прогнозу, умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 2-3 февраля будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей. 

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