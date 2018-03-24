Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи местами возможен слабый туман, моросящий дождь. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет ко второй половине дня.

Днем температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, ночью 6-9 градусов тепла.

В Нахчыванской автономной республике временами возможен дождь, в горных районах выпадет снег. Осадки местами могут быть интенсивными, есть вероятность грозы. Днем выпадение осадков постепенно прекратится. Порывы западного ветра местами будут усиливаться. Температура воздуха днем составит 15-20, ночью 3-8 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах ночью и вечером временами возможен дождь. Осадки местами будут интенсивными, есть вероятность грозы. В отдельных местах ожидается туман. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит 7-11, ночью 0-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ночью и вечером местами возможны осадки. Есть вероятность гроз. Днем преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах возможен туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шемаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами ожидаются осадки, местами интенсивные. В горных районах выпадет снег, есть вероятность выпадения града. В отдельных местах возможен туман. Ветер западный, местами с усилением.Температура воздуха оставит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах осадков не ожидается. Однако днем местами возможен дождь. Ветер западный, местами с усилением. Есть вероятность гроз. В отдельных местах возможен туман. Температура воздуха днем составит 13-18, ночью 4-9 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами ожидаются осадки, возможно интенсивные. Днем выпадение осадков постепенно прекратится. Утром в горах возможен туман. Ветер северо-восточный, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 5-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 7-11 градусов тепла.