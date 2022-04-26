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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
26 апреля 2022 г. 13:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами на полуострове вероятны кратковременные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 20-24° тепла. В Баку ночью будет 13-15°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых местах пройдут грозы и дожди. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 12-17° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

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