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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 27 августа в районах Азербайджана ожидается в основном без осадков
Экология
26 августа 2020 г. 13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 27 августа.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Днем будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 26-28 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла. 

27 августа в районах Азербайджана ожидается, в основном, без осадков. Однако к вечеру на некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града.

Будет дуть восточный ветер, днем с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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