Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 26 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 26 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем - 8-12° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных территориях снег, местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.