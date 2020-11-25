Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%

26 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к вечеру местами возможен дождь. Ветер умеренный северо-западный, днем сменится на юго-западный.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 10-12, в Баку ночью 5-7, днем 10-12.

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

26 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, к вечеру возможен дождь. В горах снег, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

26 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.