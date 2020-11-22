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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 23 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть переменчивый северо-западный ветер, местами возможны дожди
Экология
22 ноября 2020 г. 12:37
Прогноз погоды на завтра

23 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть переменчивый северо-западный ветер, местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 7-10, в Баку ночью будет 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

23 ноября в районах Азербайджана ожидаются временные дожди, в горных районах снег, в некоторых восточных районах осадки будут интенсивными. Местами возможен туман.

Местами будет дуть прерывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış və qar yağacaq

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