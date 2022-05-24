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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
24 мая 2022 г. 12:43
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые постепенно в течение дня прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем - 16-19° тепла, в Баку ночью - 12-14°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 0-4°, днем - 4-8° тепла.

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