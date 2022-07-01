О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
1 июля 2022 г. 13:30
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать северо-западный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-33°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 30-32°. Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба, что ниже нормы, до 758 мм. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 32-37°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22°.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 2
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
30 июня 2022 г. 11:58
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi