Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать северо-западный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-33°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 30-32°. Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба, что ниже нормы, до 758 мм. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 32-37°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22°.