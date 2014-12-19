Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. В утренние часы не исключается слабый туман. Днем будет преобладать слабый южный ветер. Об этом Report сообщили в Департаменте гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 8-13 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - возрастет от 762 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет без осадков, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Начиная с 20 декабря и вплоть до дневных часов 21 декабря мягкие колебания метеорологических факторов будут благоприятными для метеочувствительных людей. Начиная с дневных часов 21 декабря и до первой половины 23 декабря колебания атмосферного давления, временами усиливающийся южный ветер, который днем 22 декабря сменится сильным северным ветром, будут неблагоприятными для метеочувствительных людей.