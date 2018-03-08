Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. К вечеру в некоторых местах прогнозируется дождь, в отдельных местах полуострова - интенсивный. В течение дня ожидается сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 8-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в некоторых местах временами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег, местами интенсивный. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах ожидаются осадки, местами будет идти снег. Прогнозируется туман, местами усиливающийся днем западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 4-9 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах местами ожидаются дожди. В некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать усиливающийся местами западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шемаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах местами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах утром и вечером ожидаются туман, изморось. В течение дня временами возможны осадки. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Вечером ожидается изморось, в течение дня временами прогнозируются дожди. В горах будет туман. Днем северо-западный ветер в отдельных территориях временами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью 2-5, днем 7-11 градусов тепла.