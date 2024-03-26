Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ночью местами возможны осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром прогнозируется туман. Западный ветер усилится на отдельных территориях.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.