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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Экология
26 марта 2024 г. 13:15
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ночью местами возможны осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром прогнозируется туман. Западный ветер усилится на отдельных территориях.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 27
Версия на азербайджанском языке Bayramdan sonrakı ilk iş gününün havası açıqlanıb

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