Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром прогнозируется туман, будет преобладать северный ветер.
Температура воздуха ночью 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление опустится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах иногда ожидаются осадки в виде снега. Временами туман. Прогнозируется западный ветер.
Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 0-5 ° мороза.
Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица.