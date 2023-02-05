Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром прогнозируется туман, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха ночью 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление опустится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах иногда ожидаются осадки в виде снега. Временами туман. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица.