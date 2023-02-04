Прогноз погоды на завтра

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах в дневное время временами ожидаются дожди. Ночью и утром будет туман. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 3-5°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах иногда ожидаются осадки в виде снега. Временами туман. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.