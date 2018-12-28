Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, среднемесячная температура в январе будет разниться по стране.

Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близким к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее.

В первые дни января ожидается преимущественно умеренная погода, в основном без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-4 градуса тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в некоторые дни 1-6 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что является близкой к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 18-28 мм), однако местами может чуть превысить норму.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 0-2 градуса мороза (ночью 3-8, в некоторые дни 11-16, в горных местностях до 18-23 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-25 мм), что близко к климатической норме.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса мороза (ночью - 2-7, в некоторые дни 10-14 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-24 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла (ночью будет 0-5 градусов тепла, в некоторые дни 2-6 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни до 7-12, в высокогорных районах до 17-22 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 22-49 мм) или местами несколько выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 3-5 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 17-30 мм) или местами несколько выше.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-5 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторых местах 0-5, в горах 10-15 градусов мороза, днем - 6-11, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 63-98 мм) или местами несколько выше.