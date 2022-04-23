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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 24 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
23 апреля 2022 г. 12:42
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем-15-20° тепла. В Баку ночью будет 11-13°, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых горных районах днем будет дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 12-17° тепла.

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