Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 23 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 23 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем - 26-30°. В Баку ночью будет 19-21° тепла, днем - 27-29°. Атмосферное давление снизится с 762 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

В районах в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются грозы и осадки. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 30-35°, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.