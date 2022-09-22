О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу

Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 23 сентября.
Экология
22 сентября 2022 г. 12:41
Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 23 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем - 26-30°. В Баку ночью будет 19-21° тепла, днем - 27-29°. Атмосферное давление снизится с 762 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

В районах в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются грозы и осадки. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 30-35°, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather temperature to reach 35C in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 29, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq

Другие новости из категории

Умайра Тагиева: С 24 сентября погодные условия изменятся
Умайра Тагиева: С 24 сентября погодные условия изменятся
21 сентября 2022 г. 20:51
Прошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган
ФотоПрошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган
21 сентября 2022 г. 17:05
В Хырдалане строительная компания повредила деревья
В Хырдалане строительная компания повредила деревья
21 сентября 2022 г. 16:30
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
21 сентября 2022 г. 12:44
Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия
Проводятся экспедиции по оценке экологического состояния Каспия
21 сентября 2022 г. 12:08
В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов
20 сентября 2022 г. 13:34
Браконьер поджег лодку госслужбы экологической безопасности
Браконьер поджег лодку госслужбы экологической безопасности
20 сентября 2022 г. 13:31
Жители одной из улиц Билясувара жалуются на плохую работу коммунальных служб
ФотоЖители одной из улиц Билясувара жалуются на плохую работу коммунальных служб
20 сентября 2022 г. 13:04
Продолжаются работы по восстановлению сгоревших лесных массивов
Продолжаются работы по восстановлению сгоревших лесных массивов
20 сентября 2022 г. 12:51
В Баку наблюдается пыльный туман
В Баку наблюдается пыльный туман
20 сентября 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi