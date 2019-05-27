Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последующие три дня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Днем северо-западный ветер сменится северо-восточным. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

29 мая ожидается переменная облачность, временами дожди, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся. Будет преобладать юго-западный, западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 23-26 градусов тепла, ночью в Баку будет 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75%.

В течение дня 30 мая ожидаются переменные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-19, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

28 мая в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-19, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

29-30 мая временами ожидаются дожди. грозы, на отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 12-17 градусов тепла.