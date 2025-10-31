Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября

    Экология
    • 31 октября, 2025
    • 12:56
    Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября

    В Азербайджане 1 ноября преимущественно будет без осадков.

    Об этом Report сообщили из Национальной службы гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 31 октября на 1 ноября местами возможна морось. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

    В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. В некоторых местах временами будет туман. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем 5-9 градусов тепла.

