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Прогноз погоды в Азербайджане на август

Прогноз погоды в Азербайджане на август Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август.
Экология
4 августа 2021 г. 11:45
Прогноз погоды в Азербайджане на август

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура в августе будет соответствовать климатической норме, местами немного превышать ее.

Месячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 30-35, в некоторые дни 38-41 градус тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью - 22-27, днем - 32-37, в некоторые дни - 40-42 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-10 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 18-22 градуса тепла, что близко к климатической норме или на 1 градус выше нее. Ночью - 14-19, днем - 22-27, в некоторые дни - 30-35 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 32-55 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 25-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса выше нее. Ночью - 21-26, днем – 31-36, в некоторые дни - 38-40 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-27 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса выше нее. Ночью - 19-24, днем - 27-32, в некоторые дни 35-38 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-116 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса выше нее. Ночью - 22-27, днем - 33-37, в некоторые дни до 41-44 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса выше нее. Ночью - 20-25, днем – 28-33, в некоторые дни - 35-37 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-83 мм).

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Версия на азербайджанском языке Avqust ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

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