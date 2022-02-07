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Прогноз погоды в Азербайджане на 8 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 8 февраля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 8 февраля.
Экология
7 февраля 2022 г. 12:38
Прогноз погоды в Азербайджане на 8 февраля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 8 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем - 7-10° тепла, в Баку ночью - 0-2°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорьях до 17° мороза, днем - 1-6° тепла.

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