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Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября

Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября Атмосферное давление понизится с 763 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
30 октября 2020 г. 13:37
Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября

31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-18, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

31 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 21-25 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 18-23 градуса тепла.

31 октября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

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