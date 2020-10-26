Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра будет преобладать умеренный северо-восточный ветер

27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, прогнозируется изморось.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

27-28 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

27 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны осадки. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 21-26, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.