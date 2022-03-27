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Прогноз погоды в Азербайджане на 28 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 28 марта Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 28 марта.
Экология
27 марта 2022 г. 12:42
Прогноз погоды в Азербайджане на 28 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 28 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, вечером местами моросящий дождь.

Сильный северо-западный ветер к вечеру перейдет в умеренный. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются осадки, в горных районах - снег, местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 1-6° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 28
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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