Прогноз погоды в Азербайджане на 28 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 28 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 28 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, вечером местами моросящий дождь.

Сильный северо-западный ветер к вечеру перейдет в умеренный. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются осадки, в горных районах - снег, местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 1-6° тепла.